ТЕМА

Коллаборант Сальдо дождался: его повезли в Москву

06 августа 2022 | 09:44

Это случилось после обстрела партизанами его машины и введения Сальдо в искусственную кому.


РИА-новости сообщают:

"В связи с состоянием здоровья главу Херсонской области Сальдо транспортируют в Москву в НИИ Склифосовского, сообщила пресс-служба администрации."



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