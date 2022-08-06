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Коллаборант Сальдо дождался: его повезли в Москву
06 августа 2022 | 09:44
Это случилось после обстрела партизанами его машины и введения Сальдо в искусственную кому.
РИА-новости сообщают:
"В связи с состоянием здоровья главу Херсонской области Сальдо транспортируют в Москву в НИИ Склифосовского, сообщила пресс-служба администрации."
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