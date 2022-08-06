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В Херсоне за участие в акциях против оккупации РФ судят африканца – танцовщика ночного клуба
06 августа 2022 | 10:11
В оккупированном Херсоне за участие в акциях против российского вторжения судят африканца – танцовщика ночного клуба. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на назначенного задержанному "адвоката".
Отмечается, что выходцу из Руанды Суеди Мурекези инкриминируют "разжигание международной розни".
По информации сепаратистских СМИ, Суеди Мурекези в 1994 году вместе с семьей на фоне геноцида руандийских тутси переехал из Руанды в США. Несколько лет назад поселился в Херсоне, где работал танцовщиком в ночных клубах.
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