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ФСБ обвинила Украину в попытке подорвать нефтепровод в Волгоградской области
15 августа 2022 | 19:58
Украинские спецслужбы пытались подорвать нефтепровод в Волгоградской области, утверждает ФСБ. Для этого они пользовались услугами российских националистов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.
Как утверждают в Москве, «диверсионно-террористический акт» готовили 36-летний гражданин России Андрей Чуенков из украинского спецподразделения «Ураган» и гражданин Украины 34-летний Юрий Ионов, член украинского нацбатальона «Азов». Исполнителями стали члены праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем, также известным как Тесак.
При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Спецслужбы обнаружили самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
ФСБ разыскивает пособников Чуенкова и Ионова на территории России. Где именно, когда и на каком именно объекте праворадикалы собирались совершить теракт, не сообщается.
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