Повітряні Сили ЗСУ поповнилися ще чотирма гелікоптерами

Водночас у Міністерстві оборони Латвії зазначили, що Повітряні Сили ЗСУ отримали два гелікоптери Мі-17 та два гелікоптери Мі-2.

"Надіслані пів року тому Stinger допомогли відбити вторгнення росіян. Зараз, коли українські солдати контратакують у багатьох місцях, наші гелікоптери допоможуть проводити бойові дії та рятувати життя", – зазначив міністр оборони Латвії.

Латвійська Республіка передала Збройним Силам України чотири своїх гелікоптери. Про це у своєму акаунті у Twitter розповів міністр оборони цієї країни Артіс Пабрікс. "ПС України щойно отримали чотири подаровані Латвією гелікоптери, які найближчим часом увійдуть до складу авіапарку ЗСУ. Підтримка України західними країнами не повинна припинитися, поки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ", – зауважив Пабрікс.