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Топ-менеджер Лукойлу вистрибнув з вікна
01 сентября 2022 | 10:56
Голова ради директорів російського нафтового гіганту ЛУКОЙЛу Равіль Маганов загинув, випавши з вікна лікарні.
Офіційна версія причини смерті топменеджера - самогубство. Серед російських топ чиновників це вже п'яте самогубство від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.
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