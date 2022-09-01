ТЕМА

Топ-менеджер Лукойлу вистрибнув з вікна

01 сентября 2022 | 10:56

Голова ради директорів російського нафтового гіганту ЛУКОЙЛу Равіль Маганов загинув, випавши з вікна лікарні.


Офіційна версія причини смерті топменеджера  - самогубство. Серед російських топ чиновників це вже п'яте самогубство від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. 



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