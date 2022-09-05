Булгаков-Шмулгаков…

05 сентября 2022 | 08:30 , Олег Ельцов. ТЕМА

Его музей на Андреевском спуске решено прикрыть. Ничего особо криминального в отношении Украины не совершал. Равно как и Пушкин. Но в киевском лицее имени поэта снесли пушкинский бюст. Чисто любопытно: чья инициатива была сносить бюст Пушкина: директора или обеспокоенной общественности? А сносили его накануне Дня знаний или на торжественной линейке перед школьниками?

В доме-музее Булгакова собираются открыть музей Александра Кошица, украинского хорового дирижера, композитора и фольклориста. Очень смелое решение! Я вообще не представляю, как может выглядеть экспозиция музея хорового дирижера, особенно если он не жил в здании, где открыт музей, правда жил поблизости. Также не представляю кто этот музей будет посещать. Ну, разве что моя дочь-хормейстер со своими колежанками…

Откровенно говоря, мне кажется, спор быть или не быть музею Булгакова, да и вообще – об отношении к русскому культурному наследию, мало актуален в наше время. Ров с крокодилами по поребрику – да! Максимально возможный разрыв экономических и прочих связей – да. Жесточайший визовый режим, ограничение транспортного сообщения, запрет на транслирование российских фильмов, на гастроли русских артистов – очень хорошо. Предельно сократить, а может и отменить изучение руслита и прочего в учебных заведениях – весьма полезно. Но все, что связано с булгаковыми-толстоевскими-пушкиными – это пустопорожняя болтовня. «Бороться» с ними бессмысленно по одной причине – они за последние десятилетия умерли для народных масс и никакого влияния их идеи не имеют. Их просто не знают, не читают. Смею предположить, что и в России их читают только в рамках школьного курса.

Цивилизация, наверное, за исключением наиболее развитых англосаксов, в принципе перестала читать. Продукция «Нетфликс» заменила всю эту бумажную тягомотину. По книжным тиражам Украина – на втором месте с конца в Европе. Мы ничего не читаем в принципе. У нас даже газетные киоски почти исчезли, а в оставшихся торгуют календарями огородника и кроссвордами. Какой Булгаков, вы о чем вообще? Ценителям его творчества никто не помешает скачать его книжки (кто не успел прочесть) в сети. Но, есть подозрение, что число скачиваний будет ничтожно мало в сравнении с каким-то производителем литературной попсы вроде Дэна Брауна. А подавляющее число немногочисленных желающих ознакомиться с творчеством Булгакова большей частью скачает экранизации его «Белой гвардии» и «Собачьего сердца». Поэтому мне вообще не ясна природа холивара вокруг музея Булгакова.

Ну а тем, кто взывает не лишать молодое поколение доступа к сокровищницам русской культуры, предлагаю альтернативу: прильнуть к сокровищницам африканской литературы, остававшийся незаслуженно обойденными нашим вниманием. Или иранской, японской, корейской… Да и британской с американской тоже. Давайте признаемся: ведь ничерта мы не знаем, 99,9% читали разве что Ричарда Баха, Бегбедера и Маруками. Из русских – Акунина и Донцову.

Все, с чем имеет смысл бороться – это с российским кинематографом, ютюбом и попсой. Российские классики умерли естественным путем. Впрочем, равно как и украинские. Их читатели исчисляются тысячами, знатоки – сотнями.