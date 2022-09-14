ТЕМА

Аппарат Верховного Суда сократят на треть

14 сентября 2022 | 19:29

В Верховном Суде готовится значительное сокращение аппарата Суда, общая численность которого составляет около 1500 человек.


Как стало известно от источников в комитетах Верховной Рады, отвечающих за бюджетный процесс, сокращение аппарата Верховного Суда произойдет примерно на 30% его численности, то есть под сокращение попадут около 450 работников аппарата Верховного Суда.

Фактически сокращения коснутся каждого кассационного суда и центрального аппарата Верховного суда.

К примеру, предполагается сократить одного из двух помощников каждого судьи Верховного Суда.

Также в Верховной Раде считают, что с учетом снижения количества поступающих дел на рассмотрение кассационных судов во время агрессии РФ судьи Верховного Суда смогут обойтись и одним помощником.

Отметим, что такое масштабное сокращение аппарата Суда, прежде всего, обусловлено необходимостью общей экономии бюджетных средств — планируется, что бюджет Верховного Суда на 2023 год составит немногим более 1 млрд гривен, тогда как бюджет Суда на 2022 год составил более 1,5 млрд гривен.

Что касается успешно переживущих сокращения работников аппарата Верховного Суда, то их заработная плата значительно уменьшится — примерно на 20%.

То есть, заработная плата работников аппарата Суда, получавших, например, 20 тыс. гривен в месяц, сократится до 16 тыс. гривен.



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