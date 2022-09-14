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Аппарат Верховного Суда сократят на треть
14 сентября 2022 | 19:29
В Верховном Суде готовится значительное сокращение аппарата Суда, общая численность которого составляет около 1500 человек.
Как стало известно от источников в комитетах Верховной Рады, отвечающих за бюджетный процесс, сокращение аппарата Верховного Суда произойдет примерно на 30% его численности, то есть под сокращение попадут около 450 работников аппарата Верховного Суда.
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