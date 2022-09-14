Бен Ходжес призывает готовиться к распаду россии

14 сентября 2022 | 15:32 , Бен Ходжес

Становится все более очевидным, что Украина победит в этой войне и что Кремль столкнулся с историческим кризисом доверия. Теперь я верю, что существует реальная возможность того, что выявленные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем быть свидетелями начала конца не только его режима, но и самой Российской Федерации.

Эта огромная империя, включающая более 120 этнических групп, находится в неустойчивом положении, и, как в знаменитой цитате Хемингуэя, ее крах может быть поначалу постепенным, но может быстро превратиться в внезапное, насильственное и неконтролируемое событие. Если мы не сможем подготовиться к этой возможности так же, как мы не смогли подготовиться к распаду Советского Союза, это может внести огромную нестабильность в геополитику.

Я вижу как минимум три фактора, которые могут привести к распаду Федерации.

✔️Во-первых, это подрыв внутреннего доверия к российской армии, которое традиционно было основой легитимности Кремля. Его унижение в Украине почти завершено, а гордый Черноморский флот все еще прячется за Крымом, слишком напуганный, чтобы действовать против страны, у которой даже нет флота.

Если воинствующие чеченцы решат развязать новую войну за независимость, где Путин найдет военные ресурсы, чтобы вести ее теперь, когда он так много посвятил Украине? Он, несомненно, понимает, что если чеченцы быстро и решительно выиграют такую войну, это может спровоцировать волну подобных мятежей по всей Федерации.

✔️Во-вторых, ущерб, нанесенный российской экономике, слишком разрушителен, чтобы поддерживать население в 144 миллиона человек. Потеря энергетических рынков, компенсировавшая отсутствие в стране современной промышленности, необратима.

✔️Третий фактор — малонаселенность России. Несмотря на то, что территория Федерации в 70 раз превышает площадь Соединенного Королевства, ее население всего вдвое больше. Теперь, когда метрополия находится в слабом положении, любое чувство национальной идентичности может быстро ухудшиться.

С этой точки зрения, шокирует то, как мало дискуссий о потенциальном конце Российской Федерации. Сейчас нам следует задавать трудные вопросы, иначе они возникнут внезапно.

Например, что будут развиваться события в стране со значительными запасами ядерного оружия и несколькими центрами силы? Кто получит ядерное оружие? Как избежать утечки оружия и боевиков? Является ли крупный внутренний конфликт неизбежным или крах можно ограничить политическим контекстом?

В совокупности эти дилеммы представляют собой очень серьезный вызов для Запада. Наша неспособность подготовиться к предыдущему краху России 30 лет назад и последовавшим за ним внутренним беспорядкам, возможно, привела к президентству Путина. Мы не можем рисковать быть неподготовленными во второй раз.

Генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес — бывший командующий армией США в Европе

"Телеграф"

(гуглперевел и сократил @ShrikeNews)