Раша будет вручать повестки прямо на погранпереходе

Минулого року після акції Велонаїзд мер Черновецький підписав розпорядження «Про облаштування та розвиток велосипедних доріжок у м. Києві» - №886 від 01.07.2008. Згідно нього до кінця 2008 року в Києві мали бути облаштовані 16 км велодоріжок. Мерія витратила 98 тисяч гривень, але жодної доріжки немає! Киянин, подзвони за наведеними телефонами, запитай у влади: "Чому?!" Нехай "Вона відповідає".

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