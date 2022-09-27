ТЕМА

Раша будет вручать повестки прямо на погранпереходе

27 сентября 2022 | 10:49


МВД РФ: на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата/



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© фото: Noname

Минулого року після акції Велонаїзд мер Черновецький підписав розпорядження «Про облаштування та розвиток велосипедних доріжок у м. Києві» - №886 від 01.07.2008. Згідно нього до кінця 2008 року в Києві мали бути облаштовані 16 км велодоріжок. Мерія витратила 98 тисяч гривень, але жодної доріжки немає! Киянин, подзвони за наведеними телефонами, запитай у влади: "Чому?!" Нехай "Вона відповідає".
   
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