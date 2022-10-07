|
Новий тип боєприпасів для Хаймарс вже в Україні
07 октября 2022 | 09:28
Про це пише Форбс. Це значить зростання втрат живої сили ворога в рази. Це справжня американська вундерваффе. Спеціалізація: ураження живої сили супротивника та скупчення техніки. Один постріл накриває площу з декілька футбольних полів. Не сховатися навіть в окопах. А ще - "цікаві" міни та інші смаколики.
"Оборонцям" Каховки й Херсону час молитися. Цивільним - ховатися у підвалах.
также читайте
[03.10.2022]
[03.10.2022]
|
по теме
Кадыровский киллер грозит студентам россии
06. 10. 2022 | 13:26
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов угрожает студентам, выступающим против войны и Путина.
Самый надежный мессенджер не так надежен?
06. 10. 2022 | 10:43
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей.
Педофила и убийцу полицейской вероятно замучали коллеги убитой
06. 10. 2022 | 08:57
Правоохранители задержали мужчину, который два дня назад в Черновцах открыл огонь по сотрудникам патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в среду, 5 октября.
Двум чиновникам КГГА светит по восемь лет
06. 10. 2022 | 00:00
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева направлены в суд уголовные производства по подозрению в завладении средствами коммунального предприятия и служебной халатности в отношении бывшего директора КП "Городской магазин" Андрея Андрущенко и бывшего и.о. директора департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентины Попович. Обоим грозит до восьми лет за решеткой.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»