ТЕМА

Новий тип боєприпасів для Хаймарс вже в Україні

07 октября 2022 | 09:28


 Про це пише Форбс. Це значить зростання втрат живої сили ворога в рази. Це справжня американська вундерваффе. Спеціалізація: ураження живої сили супротивника та скупчення техніки. Один постріл накриває площу з декілька футбольних полів. Не сховатися навіть в окопах. А ще - "цікаві" міни та інші смаколики.

"Оборонцям" Каховки й Херсону час молитися. Цивільним - ховатися у підвалах.



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