Новий тип боєприпасів для Хаймарс вже в Україні

Про це пише Форбс . Це значить зростання втрат живої сили ворога в рази. Це справжня американська вундерваффе. Спеціалізація: ураження живої сили супротивника та скупчення техніки. Один постріл накриває площу з декілька футбольних полів. Не сховатися навіть в окопах. А ще - "цікаві" міни та інші смаколики.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



