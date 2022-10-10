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Західні посольства не евакуюватимуться з Києва через масовані обстріли
10 октября 2022 | 15:31
Про це в коментарі РБК-Україна сказали двоє співрозмовників у дипломатичних колах, які представляють дві найбільші західні країни.
Посольство США у Києві також продовжує свою роботу.
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