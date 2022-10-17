Київ – столиця Сомалі

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращєнко оперативно запостив відео з бійцями Нацгвардії та військовим, які збили безпілотник над центром Києва. Геращенко назвав їх героями. Ті зізналися, що випустили у київське небо більше ніж по одному рожку куль кожен. Отже: щонайменше сотня куль. Пізніше з’явився запис, як декілька поліцейських пуляють в небо чергами, а один навіть з короткостволу.

Радник Гєращенко закликав всіх, хто має рушницю, пуляти в дрона щойно почуєш «Шахеда».

Гадаю, ніхто не має сумніву, що всі до єдиної кулі, випущені в небо над щильнозаселеним Києвом неодмінно повернуться до киян. Хтось з обмеженою фантазією припустить, що це геть не страшно. Панове, ви разом із паном Геращєнком грубо помиляєтеся: це дуже страшно! Не знаю як вчився пан Гєращенко в економічному університеті, але якщо він дійсно там здобував освіту, то його знань вистачило б прорахувати швідкість кулі з «Калаша» при вільному падінні з висоти 1-2 кілометри.

Ось що показує простенький розрахунок: предмет, що вільно падатиме з висоти 1 км матиме на поверхні землі швидкість 140 м\сек. Зауважу: на такій швидкості в вас може влучити загострений предмет вагою 10 грамів. Я б не хотів потрапити під такий свинцевий дощ. Для довідки: швидкість кулі на виході зі стволу АКМ дорівнює 900 м\сек. Погодьтеся – співставимі цифри. На жаль, я не знайшов дані по швидкості кулі на відстані 1 км від стрілка. Маю підозру, що вона буде меншою за 140 м\сек. В той самий час убойна відстань «калаша» визначена у 1-1,5 км. Тепер ви розумієте яку дикість розносить соцмережами «двієчник» з економічною освітою Гєращенко?

А головне: якщо вже дрон прорвався через повітряну оборони області – нащо його збивати над щильною забудовою міста? Ця іранська поробка має вкрай неточну дію. Що засвідчує сьогоднішнє влучання в житловий будинок. Напевно ж дрон летів у два важливі об’єкти інфраструктури, розташовані у кілометрі від вибуху. Отже, за будь-яких обставин він влучить бозна куди. А якщо його збити у повітрі… він також впаде бозна куда. Вибух забезпечений. Але за схемою Геращенка та нацполіції в якості бонусу ми отримаємо свинцеву зливу на киян.

Й мені дуже цікаво: скільки заяв надійде до нацполіції щодо влучань куль у дахи київських будинків, у їхні авто й не дай боже у їхні голови? Й чи буде оприлюднена ця статистика?

В мене немає сумніву, що ми переможемо дикого ворога. Але що нам робити із такими радниками, як Гєращенко? Що він ще може порадити, й чи варто нам пересуватися Києвом у касках та бронежилетах, рятуючись від дружнього вогню нацполіції?