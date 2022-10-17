|
Київ – столиця Сомалі
17 октября 2022 | 15:45 , Олег Ельцов. ТЕМА
Після сьогоднішньої атаки іранських дронів на Київ й стрілянини нацполіції по них, в коментарях дедалі частіше зустрічаєш оцінки ситуації на кшталт «це якесь Сомалі».
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращєнко оперативно запостив відео з бійцями Нацгвардії та військовим, які збили безпілотник над центром Києва. Геращенко назвав їх героями. Ті зізналися, що випустили у київське небо більше ніж по одному рожку куль кожен. Отже: щонайменше сотня куль. Пізніше з’явився запис, як декілька поліцейських пуляють в небо чергами, а один навіть з короткостволу.
Радник Гєращенко закликав всіх, хто має рушницю, пуляти в дрона щойно почуєш «Шахеда».
Гадаю, ніхто не має сумніву, що всі до єдиної кулі, випущені в небо над щильнозаселеним Києвом неодмінно повернуться до киян. Хтось з обмеженою фантазією припустить, що це геть не страшно. Панове, ви разом із паном Геращєнком грубо помиляєтеся: це дуже страшно! Не знаю як вчився пан Гєращенко в економічному університеті, але якщо він дійсно там здобував освіту, то його знань вистачило б прорахувати швідкість кулі з «Калаша» при вільному падінні з висоти 1-2 кілометри.
Ось що показує простенький розрахунок: предмет, що вільно падатиме з висоти 1 км матиме на поверхні землі швидкість 140 м\сек. Зауважу: на такій швидкості в вас може влучити загострений предмет вагою 10 грамів. Я б не хотів потрапити під такий свинцевий дощ. Для довідки: швидкість кулі на виході зі стволу АКМ дорівнює 900 м\сек. Погодьтеся – співставимі цифри. На жаль, я не знайшов дані по швидкості кулі на відстані 1 км від стрілка. Маю підозру, що вона буде меншою за 140 м\сек. В той самий час убойна відстань «калаша» визначена у 1-1,5 км. Тепер ви розумієте яку дикість розносить соцмережами «двієчник» з економічною освітою Гєращенко?
А головне: якщо вже дрон прорвався через повітряну оборони області – нащо його збивати над щильною забудовою міста? Ця іранська поробка має вкрай неточну дію. Що засвідчує сьогоднішнє влучання в житловий будинок. Напевно ж дрон летів у два важливі об’єкти інфраструктури, розташовані у кілометрі від вибуху. Отже, за будь-яких обставин він влучить бозна куди. А якщо його збити у повітрі… він також впаде бозна куда. Вибух забезпечений. Але за схемою Геращенка та нацполіції в якості бонусу ми отримаємо свинцеву зливу на киян.
Й мені дуже цікаво: скільки заяв надійде до нацполіції щодо влучань куль у дахи київських будинків, у їхні авто й не дай боже у їхні голови? Й чи буде оприлюднена ця статистика?
В мене немає сумніву, що ми переможемо дикого ворога. Але що нам робити із такими радниками, як Гєращенко? Що він ще може порадити, й чи варто нам пересуватися Києвом у касках та бронежилетах, рятуючись від дружнього вогню нацполіції?
Й для довідки:
У Сомалі автомат Калашникова для багатьох став єдиним знаряддям виробництва. У цій країні, де діє радикальне ісламістське угруповання Аш-Шабаб, дітей за гарне знання Корану нагороджують «калашем».
комментарии [1]
17.10.2022 22:57 Пенсионер Згоден повністю! Вечно худеющий и постоянно потеющий радник/зам.министра ВД всегда отличался ОСОБЫМ умом и сообразительностью…
также читайте
[21.09.2022]
[16.09.2022]
[14.09.2022]
[12.09.2022]
|
по теме
Cумнівно, що Росія зможе довго підтримувати інтенсифікацію ракетних ударів, – the Guardian
11. 10. 2022 | 12:45
Хвиля ракетних і безпілотних ударів РФ є цинічною відповіддю на бомбардування мосту через Керченську протоку до Криму.
Як вижити при ядерному ударі та як до нього підготуватися
10. 10. 2022 | 08:21 , Роман Павлюк
Почну з того, що я не буду оцінювати ймовірність або неймовірність прильоту «ядерки» по нашій території. Хоча вважаю такий малоймовірним, але можливим. Я вам розкажу, як себе захистити, що покласти у тривожний рюкзак і як діяти, якщо все ж таки то сталося. На відміну від «що робити у випадку війни», людей із досвідом ядерної атаки серед тих, хто живе на планеті Земля, немає. А тому я спробую зібрати свій досвід із занять по ЦО, фізики, зокрема ядерної, та інших відкритих джерел, яким я довіряю.
США має декілька сценаріїв відповіді на тактичний ядерний удар РФ
30. 09. 2022 | 10:12
Відомо про як мінімум три моделювання ситуації, коли РФ завдає обмежений ядерний удар, вони проходили на рівні ради нацбезпеки США.
Рашу начинают кошмарить только за угрозу ядерного удара
27. 09. 2022 | 12:09 , Анатолий Несмиян
Синхронные и, главное, однотипные происшествия с тремя трубами Северного потока-2, а затем и Северного потока, видимо, вызваны и однотипной для всех трех происшествий причиной.
Последняя осень
27. 09. 2022 | 08:54 , Анатолий Несмиян
Российское общество остается переохлажденным. Достаточно серьезные усилия, которые предпринял режим по его принудительному охлаждению, продолжают держать социум в прежнем состоянии, поэтому даже очень серьезные потрясения не способны вызвать резкий рост социальной температуры и его нагрев.
17 октября 2022
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»