Как мы бродяжили по Намибии. Часть 6

04 ноября 2022 | 15:53 , Олег Ельцов. ТЕМА

Вперед – на юг! «Люфтханза»: никогда боле! В краю рехоботских бастеров. Заночуем в мультфильме.

Как «Люфтханза» украла мой билет, время и хорошее настроение

До завершения поездки – почти неделя, ты полон грандиозных планов покорения Намибии, впереди – масса приключений… но два отважных путешественника должны тратить драгоценное время на самое ужасное – общение с перевозчиком, которому ты заплатил деньги за свое возвращение, а перевзчик «отморозился».

Не проходило дня, чтобы я не мониторил почту и не пытался связаться с представителями «Люфтханза» после получения от них загадочного и-мэйла с предложением «Решать проблемы вместе». Все мои призывы – как в Берлинскую стену. Вероятно, перевозчик решил, что будет лучше, если я решу эти неведомые проблемы самостоятельно – без его соучастия. У меня оставалась последняя надежда – получить вразумительный ответ в аэропорту, отыскав хоть какого-то представителя компании.

Мы просыпаемся рано, грузим скарб в машину и выдвигаемся в неблизкий путь с севера в центр страны (700 км), вернее – в столичный аэропорт Виндхук. Бесконечная идеально ровная полоса асфальта, минимум транспорта на ней и прекрасная пустыня вокруг.

Я шелкаю по радиостанциям. Везде - стандартная попса, неотличимая от того, что услышите во всем мире. И вдруг!.. Ведущие говорят на каком-то неземном языке. Вернее, не говорят, а щелкают. Это язык бушменов, которых каждый нормальный человек знает по фильму "Кажется боги сошли с ума". Это настолько удивительно слушать, что я не выключаю станцию на протяжении долгих часов дороги. Желающие могут отыскать станцию в интернете и насладиться сполна голосами этих славных ребят, средний рост которых 150 см.

После обеда мы на месте. Пытаюсь навести справки. Долго жду некоего начальника, который находится на совещании. Наконец появляется ответственный дядька. Он достаточно учтив. Проверяет мой паспорт в какой-то базе. Заявляет, что в аэропорту был большой шухер. Я – в списке 13 человек с рейса, которых на борт не посадят. Почему – неизвестно, основания – официально их нет, а значит и никакого подтверждающего документа мне никто не предоставит. Ай да «Люфтханза», ай да сукины дети! Как такое вообще возможно? Что стало причиной: сползшая с лица маска во время сна? Почему мне это не пояснили, почему ничего не сообщили и не отвечали на запросы? Да кто они такие вообще, чтобы так себя вести?! Эта история имела продолжение после моего возвращения домой. Я добился-таки возврата денег и восстановления справедливости. Но это – отдельный квест, требующий подробного описания. Всем читателям скажу одно: обращаться к услугам «Люфтханза» - крайне опасная затея. Не ведитесь на имя – компания им давно не дорожит.

Я поинтересовался у намибийского авианачальника: что мне делать теперь – ставить палатку в аэропорту и просить намибийского убежища? Тот пожал плечами: нужно брать новый билет – один из пассажиров в моем положении уже так сделал и улетел домой… Напротив – окошко «Эфиопских авиалиний», которые летают в Киев через ЮАР. Билет в один конец стоит 700 долларов – стоимость купленного мною «раундтрипа» «Люфтханзы». Билеты в кассе есть, и я не спешу с покупкой в надежде на исправление ошибки самим перевозчиком – ну не могут же немцы быть настолько породистыми козлами! Как позже оказалось – могут.

Потеряв в аэропорту несколько часов, отправляемся по своему дальнейшему маршруту, пополнив запасы питьевой воды. Дело в том, что в общем-то воду можно купить везде, например на заправках. Но цена будет выше и все это занимает время. Поэтому мы предпочитаем завалить всю заднюю часть авто бутылями с водой: в полуденную жару даже под кондиционером она пьется постоянно в изрядных количествах.

Наша ближайшая цель – долина Сосусфлей в Нацпарке Сесрием – одна из жемчужин Намибии с ее грандиозными дюнами. Там же – долина «мертвых» деревьев в пустыне Намиб. Деревьям – миллионы лет. Они окаменели. Увы, в моем отчете вы не найдете их фотографий. О причинах – ниже.

Вторая часть нашего маршрута по Намибии

Вечереет. Перед нами – бесконечные просторы Африки, по которым мы катимся до самого заката. Направление – городок Рехобот. Нам явно не успеть сегодня в Сосусфлей, решаем ехать сколько сможем. Когда общий пробег за день перевалил за 1000 км и солнце угрожающе склонилось к горизонту (напомню: ночью по намибийским трассам лучше не передвигаться ввиду опасности встретиться с перебегающим дорогу животным), мы проехали Рехобот. По дороге гуглили недорогой хостел в городке, но на наши имэйлы никто не ответил, дозвонившись по одному номеру услышали довольно высокую цену… А потом вдруг подумали: зачем нам эти души с постелями, что мы их – дома не видели? Миновав Рехобот, сворачиваем на грунтовку, углубляемся на несколько сотен метров от трассы. Ставим палатку, готовим еду, открываем вино. Едим, пьем, любуемся как всегда сказочным намибийским закатом.

Ударить автопробегом по бездорожью

Утром оперативно собираемся и включаем гуглмэпс. Нам предстоит сделать героический трип вдали от асфальтированных дорог. Навигатор показывает долгий маршрут. Но мы четко видим на карте более короткий путь по второстепенным дорогам. Мы вполне довольны состоянием грунтовки – наша малышка «Судзуки Свифт» в состоянии весело катить по ней. Хочется забраться в африканскую глубинку и сократить путь. Решаемся ехать по короткому грунтовому маршруту. Стартуем.

Мы весело катим по землям региона Рехобот. Порой встречаем местных крестьян. Это очень странные люди. Не белые, не черные. Мелкие черты лица. Нет, красавцами их не назовешь. Они напоминают каких-то сказочных героев фэнтэзи- фильмов. Это рехоботеры, рехоботские бастеры – метисы, обязанные происхождением смешению крови голландских колонистов и представителей местного племени. Говорят на распространенном на континенте африкаанс, считают себя скорее белыми, гордясь голландскими корнями. Живут компактно, всего их около 80 тысяч. Ребята веселые, совсем не дикие, всегда готовы помочь. Мы пару раз останавливались, чтобы уточнить дорогу, расспрашивали: сможем ли проехать на своей букашке. Фермеры на огромных пикапах уверенно кивали головой: проедете конечно.

Обнадеженные, гоним машину, пока не упираемся в сухое русло небольшой речки, которое наполнится в сезон дождей. Дно песчаное – есть опасность забуксовать.

Я выхожу из машины, чтобы снизить вес, становлюсь в самом гиблом месте, чтобы в случае необходимости подтолкнуть авто. Серега отъезжает назад, разгоняется и легко пролетает опасное место. Такую операцию мы повторяли раз десять. Высохшие русла стали попадаться все чаще, их ширина становилась все больше, равно как и риск увязнуть. Настроение начало портиться. По навигатору нам предстояло проехать еще больше сотни километров.

По дороге отмечаем следы от мощных вездеходов «Тойота Хилукс» - самое популярное и отнюдь недешевое средство передвижения туристов. Причем, ездят эти туристы зачастую стаями, минимум на двух авто, чтобы было кому вытянуть лебедкой «севшую» машину. Мы же движемся в гордом одиночестве на своем городском «Судзуки». Наконец путь нам преграждает широченное русло. В нем очень рыхлый песок с выкатанной колеей вседорожников. Мало того, в колее мы обнаруживаем даже некоторое количество воды – вероятно накануне был дождь и русло не успело высохнуть. Мы трезво оцениваем ситуацию и понимаем, что на этом безлюдном русле у нас нет ни одного шанса для его форсирования. И ждать трактора тут придется долго. И сколько еще таких русел впереди – не ясно. А если вдруг польет дождь, то загрузшая в песке машинка будет мгновенно смыта, и остаток нашего трипа будет пешим.

Поселиться посреди мультфильма

Как не хотелось, но мы возвращаемся. Решаемся отложить посещение дюн и каменного леса Сосуслея на следующий наш визит в Намибию.

Направляемся в Китманскоп. Это еще одно сказочное место на карте страны. В тамошних краях растут уникальные колчанные деревья, которые можно разыскать разве что в мультиках. К вечеру добрались до городка, в нескольких километрах от которого находится роскошный частный кемпинг, принадлежащий чете пожилых немцев. Кстати, им же принадлежат и две рощи колчанных деревьев, за которыми они обязаны самым тщательным образом ухаживать. Пока оформляли проживание, я наблюдал во дворе за гепардом, который прогуливается в метре от меня за высокой сеткой рабиц.

Оплатив проживание, спускаемся на машине по дороге, ведущей вниз и попадаем на широкое плато. На нем разбросаны редкие деревца и обустроена пара десятков мест для стоянки. Все очень чисто, очень организовано – розетка, вода, мангал и несколько строений с душами-туалетами-умывальниками. Где-то вдали обнаруживаем одинокое авто туристов: несезон. Мы обозреваем территорию, выбирая место для ночевки. И тут Серега предлагает остановиться на том самом месте, на котором останавливался великий Птушкин! Все мы, конечно, знаем имя этого путешественника-ютюбера, который готовит высокопрофессиональные очень красивые отчеты о своих путешествиях. Среди них – путешествие по Намибии, которое мы внимательно изучили при подготовке к своей поездке. ОК, решаемся ставить палатку на месте, освященном самим Антоном Птушкиным.

Погода была прекрасной и ничто не предвещало беды. Буквально в паре сотен метров от нашего стойбища начиналась роща колчанных деревьев - частная собственность хозяев кэмпинга. Она любовно ухожена, ее посещение входит в стоимость проживания в кемпинге. Хватаем камеры и бежим снимать колчанно-закатную красоту. Ни тебе будки охранника, ни билетера – мы одни бродим среди этой красоты и снимаем, снимаем, снимаем…

В эту ночь мы спали как младенцы. Ибо ничто здесь не предвещало беды. Но она придет. Не сегодня.