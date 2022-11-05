Торговать или воевать. Иного не дано

05 ноября 2022 | 11:22 , Олег Ельцов, ТЕМА

C 1 ноября в Евросоюзе действует Закон о цифровых рынках. Похоже, экосистеме Apple пришел конец, по крайней мере в ЕС. И не Apple единым... Своими последовательными действиями ЕС продвигает социализм, в основе которого - вмешательство госурадства в экономику и бизнес. Фактически, Европа подталкивает мир к войне.

Чиновники хотят обязать Apple разрешить сторонние магазины приложений, заменять Siri и Apple Pay на другие сервисы и позволить разработчикам использовать альтернативные платежные системы.

Под действие закона также попадают Google, Microsoft, Amazon и другие IT-гиганты с капитализацией от 75 млрд евро и ежемесячной аудиторией от 45 млн пользователей.

Финальный список организаций и требований для них объявят весной следующего года, после чего дадут шесть месяцев на внесение изменений. За нарушения предусмотрены огромные штрафы — до 20% от годового оборота.

Так ЕС насаждает социализм повсеместно. Напомню: социализм - это контроль производства, вмешательство государства в экономику, контроль над частным бизнесом.

А еще социализм - это альтернатива либеральной экономике и война. Ибо либеральная экономика - это сотрудничество и торговля. Это тот самый глобализм, который не дает спать левым, желающим все забрать и поделить, прежде всего руками государства. Можно с нелюбовью относиться к экосистеме Apple, которая во многих чертах напоминает концлагерь, в который человек отправляется по собственной воле. Но Джобс создал успешный бизнес и никого не принуждает покупать его товары. Левые европейцы именно принуждают плясать под дудку брюссельских чиновников.

На лицо - не только европейская, но общемировая тенденция унификации и окукливания государств. Наиболее гипертрофированная форма этого процесса проявляется в попытке россии стать самодостаточной, "импортозаместить" все, что возможно. В действительности это миф - такая "замещенная" национальная экономика обречена на стагнацию. Но это полбеды. Беда в том, что такое автономное государство, не завязанное в международном разделении труда, а значит и торговле, теряет тормоза, удерживающие ее от агрессивных действий вовне. Госрегулирование экономики, ее "автономизация" - это война. Сегодня - в Украине. Но ведь и прочие страны, и ЕС в том числе ведут мир к большой войне. Следует меньше руководить бизнесами, снимать ограничения, а не вводить их. Нужно торговать - тогда не придётся воевать.