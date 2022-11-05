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Торговать или воевать. Иного не дано
05 ноября 2022 | 11:22 , Олег Ельцов, ТЕМА
C 1 ноября в Евросоюзе действует Закон о цифровых рынках. Похоже, экосистеме Apple пришел конец, по крайней мере в ЕС. И не Apple единым... Своими последовательными действиями ЕС продвигает социализм, в основе которого - вмешательство госурадства в экономику и бизнес. Фактически, Европа подталкивает мир к войне.
Чиновники хотят обязать Apple разрешить сторонние магазины приложений, заменять Siri и Apple Pay на другие сервисы и позволить разработчикам использовать альтернативные платежные системы.
На лицо - не только европейская, но общемировая тенденция унификации и окукливания государств. Наиболее гипертрофированная форма этого процесса проявляется в попытке россии стать самодостаточной, "импортозаместить" все, что возможно. В действительности это миф - такая "замещенная" национальная экономика обречена на стагнацию. Но это полбеды. Беда в том, что такое автономное государство, не завязанное в международном разделении труда, а значит и торговле, теряет тормоза, удерживающие ее от агрессивных действий вовне. Госрегулирование экономики, ее "автономизация" - это война. Сегодня - в Украине. Но ведь и прочие страны, и ЕС в том числе ведут мир к большой войне. Следует меньше руководить бизнесами, снимать ограничения, а не вводить их. Нужно торговать - тогда не придётся воевать.
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05 ноября 2022
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