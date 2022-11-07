"Укрнафта" і "Мотор Січ" та інші стратегічно важливі підприємства перейдуть у власність держави

07 ноября 2022 | 13:28

Відповідне рішення було ухвалено 6 листопада Нацкомісією з цінних паперів та фондого ринку.

Повʼязані з Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним стратегічні підприємства перейдуть у власність держави.

Про це пише ЕП із посиланням на джерела в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та міноритарних акціонерів Укрнафти. За словами співрозмовників журналістів, 6 листопада НКЦПФР вирішила забезпечити примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор".

Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб у власність держави.

У найбільшій нафтовидобувній команії України "Укрнафта" компанії Коломойського володіють близько 42% акцій. 50%+ 1 акція перебувають у володінні держави в особі НАК "Нафтогаз", рештою володіють міноритарні акціонери.

В "Укртатнафті" Коломойський спільно з Геннадієм Боголюбовим володіє приблизно 60%. Ключовим активом цієї компанії є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні росіяни обстрілами вивели з ладу.

Підозрюваний в державній зраді Богуслаєв донедавна володів "Мотор Січ". У 2017 він продав 56% китайському холдингу, але через наявність порушень операції з акціями були заарештовані.

"АвтоКрАЗ" входять у групу Жеваго "Фінанси та кредит". "Запоріжтрансформатор" – банкрут, що виробляє трансформаторне і реакторне обладнання, власником є Григоришин.