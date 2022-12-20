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Нас слишком много, мы очень богаты и слишком глупы
20 декабря 2022 | 09:12 , Олег Ельцов. ТЕМА
Когда я родился, на Земле жили жалкие 3 млрд. 125 млн. жителей. Сегодня нас уже 8 млрд. И все это случилось на моих глазах: отказываюсь верить! Да, за отчетный период население сильно обновилось: мрем как мухи. Но это не беда: популяция неудержимо растет, исполняя главную задачу – передачу генного кода. Каждую секунду нас становится на два человека больше. Основной прирост дают Индия, Пакистан и африканские страны южнее пустыни Сахара. К 2086 году наш вид достигнет пика в 10,4 млрд. Дальше ученые предрекают спад. И, добавлю от себя – деградацию.
Наиболее динамично население росло в 1963 году. За каких-то шесть десятилетий на планете стало вдвое теснее. Сложно переоценить столь драматичные изменения. Слишком много пешеходов на улицах, слишком много денег у населения, слишком много туристов, машин, кораблей и самолетов. Цифровая эпоха многократно увеличила производительность труда. Теперь единственное изобретение или изделие, которое раньше можно было использовать лишь индивидуально и приходилось трудолюбиво воспроизводить руками, сегодня в оцифрованном виде становится всеобщим достоянием. Отсюда – масса лишних рабочих рук. Да, их все проще прокормить: мы стали невиданно богаты. Но богатство и уровень счастья слабо коррелируются. Жить стало грустнее, неопределенности стало больше. Стабильность – то, за чем охотится каждый, исчезла как дым.
Сегодня огромный спрос на программистов и всех, кто хоть как-то близок этой сфере. Нам предстоит оцифровать весь мир. Работы – громадье. Но когда все будет переведено в цифру, потребность в рабочей силе упадет еще в большей мере. А денег станет просто неприлично много. И вот возникает главный вопрос: чем занять человечество? Раньше все было много проще: человек вкалывал как молотилка, дабы прокормить себя и семейство. Жизнь шла по накатанной: колыбель-работа-дом-работа-дом-могила. Сегодня миллионы и миллиарды людей болтаются без дела, живут на социале, смотрят на тех, у кого дела с работой лучше и материальное положение выше. Зависть доминирует. Недовольные желают все отнять и поделить, весь мир вновь возлюбил бред дедушки Маркса.
Мы живем в эпоху постмодерна – смерти традиции и бога. Можно все, но никто не знает ради чего. Многочисленные гуру не в состоянии предложить новую религию, которая захватила бы массы. Трансгуманисты пытаются усадить всех в цифровую клетку в обмен на комфорт и безопасность. Но это противоестественно для человека – вряд ли удастся. Предподготовка к такому переходу под видом борьбы со злобным вирусом прошла на троечку. И увлечь человечество нечем, ибо Камю и Сартр давно уже констатировали: смысла нет.
Неосоциалисты, пожалуй, владеют самой перспективной идеей всеобщего равенства и молочных рек с кисельными берегами. Реализация их идей крайне опасна и завершится страшными войнами. Либеральные идеи и глобализация отступают. Никто не хочет молиться золотому тельцу: денег и благ стало столь много, что они уже не увлекают как раньше. Приходится прилагать недюжинные усилия, чтобы пропагандировать богатство и статусность. Но удается это все хуже. Большинство отдают предпочтение подделке «Дольче Габана» перед оригиналом, а африканское побережье завалено сотнями тонн нераспроданных шмоток мировых лейблов.
Материальные блага уже не увлекают как раньше. А вот взбодриться войнушкой, выплеснуть эмоции, заложенные в гены миллионами лет эволюции – это другое дело. Невооруженным взглядом очевидно всеобщее падение интеллектуального уровня во всем: в культуре, науке, в человеческих отношениях. Зато растет уровень агрессивности и неумения сосуществовать. Опасность самоликвидации человечества растет. Возможно, Земля так и не узнает: каково это носить на себе 10 млрд копошащихся бессмысленных иррациональных существ, только что сошедших из мультсериала «Симпсоны».
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