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Паника!
18 ноября 2022 | 10:32 , Олег Ельцов. ТЕМА
Подкрадывается момент истины. С усилением ограничений привычного быта проявляются алармисты-всепропальщики, невротические персоны и представители прочих психических патологий. Некоторым легче умереть, чем прожить сутки без света и интернета. Тот, кто взобрался пешком на 15-й этаж ощущает себя титаном духа и геркулесом. Но второй раз на такое не способен. Трудно тому, кто родился на асфальте, всю жизнь провел в офисе и не знает как приготовить корм при отсутствии электрики.
То тут, то там появляются островки паники. Умонастроения масс легче всего оценить в соцсетях и группах ОСББ. Отдельные граждане начинают суетиться и делиться своей паникой с прочими. По постам видно: у многих урожденных горожан – истерика, и психиатров на всех не хватит.
Власть безмолвствует, что только будоражит активность алармистов. Ширятся самые безумные слухи и рекомендации «экспердов». Тема №1: генераторы. Это очень напоминает панику двухлетней давности с поисками аппаратов искусственного дыхания. ДТЭК сообщил, что свет могут отключать на 30 часов, но забыл сказать, как вести себя при этом. Ужас-ужас: сутки без света! Генератор – вот спасение от всех бед! На кой ляд он нужен, если способен запитать лишь пару чайников и зарядить мобилки? Все электронные девайсы окажутся бесполезны – интернет пропадет. Но с заряженной мобилкой как-то спокойнее сидеть в темноте.
Эти дни показали насколько люди технически безграмотны. Складывается впечатление, что вокруг – исключительно менеджеры по продажам, риэлторы, юристы и айтишники. Скажите: есть хоть кто-то с техническим дипломом – настоящим, не купленным? А со здравым смыслом? 150 лет назад Гюстав Лебон объяснил, что под воздействием толпы сознание индивида падает до уровня человек в толпе с самым низким уровнем интеллекта. А ведь ничего ужасного не произошло. Просто стало меньше электричества, просто пропадает интернет, просто воздушные тревоги. Что же тогда «ужасно»? Спросите у тех же айтишников, сельских тружеников и менеджеров по продажам, которые девятый месяц сидят в окопах, в грязи, под пулями и снарядами.
Паника – стоп! Гуглим, пока есть интернет: как готовить еду на открытом огне и на газовой горелке, покупаем термобелье, сублиматы, фонарики, обследуем села поблизости на предмет зимней миграции «еслишо». Детей и особо нервных женщин эвакуируем в Европу – энергию нужно экономить, лишние потребители не нужны.
Экономика оказалась живучей, чем казалась. Армия не посыпалась – стоит и побеждает. Гражданским – не истерить.
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