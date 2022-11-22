Оплатите мои долги и я дарую вам свободу: рецепт от парламентария и застройщика Стрихарского. Часть 2

22 ноября 2022 | 13:32 , Иван Степанов, ТЕМА

Андрей Стрихарский, фактический собственник компаний-сателитов «Статус-групп», годами кошмарил инвесторов-собственников квартир в его новостройках, вдруг сменил гнев на милость. На днях народный депутат от «Слуг народа» в сопровождении охранника (людям такого типа вообще опасно ходить без охраны) встретился с жильцами ЖК «Ривьера». Это выглядело как встреча барина с холопами. Стрихарский смотрел свысока, говорил через губу, как и положено провинциальному жлобку, вырвавшемуся из грязи в князи. Оратор призвал жильцов перейти на прямые договора, создать ОСББ и зажить наконец по-человечески, то есть – без него. Как могло случиться такое чудо, почему вдруг Стрихарский возлюбил инвестора своего?!

Секрет прост: на фоне энергетического коллапса, столичные власти начали отключать коммерческие компании, задолжавшие за поставленную электроэнергию. А свои новостройки «Статус-групп» всеми правдами и неправдами стремится не отпускать, не дает жильцам создавать ОСББ и переходить на прямые догогоры с поставщиками услуг. Схема проста: «Статус групп» запитывает заселенные дома через собственные стройобъекты. Мы об этом подробно рассказали в первой части саги о Стрихарском и его «Статусе». Казалось бы, решение проблемы с отключением квартир от электроэнергии на поверхности: оплатить долги - не мучаться и не мучать сотни жильцов, которые в последние недели жили почти без света, а также без воды, поскольку отключались водяные насосы. Но Стрихарский – крепкий орешек, не привыкший платить по счетам. Он решил, что будет лучше, если долги его компании оплатят… жильцы. Ай, молодец! Вероятно когда Стрихарский приглашает девушку в ресторан, он также старается, чтобы за романтический ужин заплатила дама. Только в истории с жильцами, которым депутат-застройщик предлагает свободу, сумма счета несколько выше, чем за ужин в «Мишлен». По некоторым данным – 512 тысяч гривен.

Стрихарский – известный решалово и беспредельщик. Все на его объектах криво, все делается через взятки, ибо по закону ни один его обьект вообще не должен появиться. Наконец, настал момент истины: город дал команду отрубить энергию всем стройплощадкам-должникам. И тут «Статус-групп» поменялся местами со своими инвесторами. Если раньше он кошмарил жильцов, требуя уплаты по невесть откуда взявшимся расценкам – без сверок, без каких-либо документов вообще - то теперь жильцы под угрозой полного отключения квартир и домового оборудования, взроптали. В домовом чате начали обсуждать идеи блокировки офисов продаж компании (ха-ха: продаж нет, офисы закрыты), перекрытия проспекта Бажана, а там, глядишь – и под КГГА отправятся блокировать Крещатик. А вот это вот никак невозможно, ибо тогда всплывут проделки нардепа от правящей партии – чего доброго погонят из «Слуг народа» и поставят крест на дальнейшей политической карьере. А этого Стрихарский сильно не хочет. Поэтому и решился отпустить на свободу своих крепостных-жильцов, перевести их на прямые договоры. В военное время их точно не отключат от электросети, скандала вокруг «Статус-групп» не будет.

Незадолго до встречи Стрихарского с жильцами это предложение от компании было заброшено в чат жильцов дома. Сразу же нашлась активная дама, которая начала склонять жильцов к выполнению требования застройщика. Мол, столько мучались, черт с ним – скинемся всего-то по 1900 гривен и расстанемся навсегда со «Статус-групп». В чате обнаружилось несколько таких «квакеров», продвигающих тему покрытия долгов застройщика из кармана инвесторов. Но жильцам не сильно понравилась эта идея. Ведь помимо долгов «Статус» передаст на баланс еще не созданного ОСББ всю инфраструктуру с многочисленными недоделками.

Тут следует упомянуть о стиле строительства от компании. Все делается криворуко, «бюджетненько», хотя при продаже инвесторам впаривают жилье категории «комфорт». Как результат: постоянные поломки дорогостоящего оборудования, перегрузки в сети, драконовское ограничение по потребляемой мощности на каждую квартиру. Если откровенно: жить в таком доме нельзя – только выживать. Добавим к этому космические ничем не подтвержденные расценки за обслуживание и хамство поставленного Стрихарским надзирателя – псевдопредседателя несуществующего ОСББ.

Чтобы яснее был портрет застройщика, который без ложной скромности на официальной странице называет себя «лицом столицы» поясним методы работы «Статус-групп». В жилом доме продается все что можно и нельзя продавать. Повсеместно нагорожены кладовые, которые «толкали» инвесторам по тысяче долларов за квадратный метр. В итоге, в местах общественного пользования практически не осталось свободного пространства. Некуда даже посадить консьержей: на их месте – кладовки!

Качество строительства – это отдельная история. Как мы уже говорили, компания все строит по беспределу, с максимальными нарушениями. Достаточно сказать, что криворукие строители установили на этажах двери, которые открываются исключительно в правую сторону, тогда как половина должна была открываться влево, открывая выход к лифту. Это не только удобно, но это – строжайшее требование техники безопасности. В случае пожара на этаже люди могут в панике потерять ориентацию. Как дом принимали пожарники? Да никак! Что уж говорить о высохших, отваливающихся уплотнителях на окнах в едва сданном доме: как вообще это стало возможным? По всем признакам, контроль при строительстве не осуществлялся. Как пишут те, кто уволился из «Сатуса», Стрихарский окружил себя хамами и неумехами себе под стать, работать с ним строители категорически не советуют.

А причина вечно ломающейся техкоммуникаций в доме только одна: непрофессионально выполненный проект и экономия на оборудовании. Дома проектируются так, чтобы дом «смотрелся», а вот жить в нем совсем некомфортно. Чего стоят высоченный подьем на цокольный этаж. Эх, если бы чудо-мастера «Статус-групп» знали, что так уже не проектируют несколько десятилетий, если бы ведали, что современные требования к жилью: вход в дом с улицы - на уровне тротуара… Но для этого нужно было хорошо учиться в архитектурном институте и работать в команде профессионалов, а не барыг.

Подобным образом спроектирована большая часть объектов компании. Даже элитный жилой комплекс Podil Plaza Residence также спроектирован с массой нарушений и его стиль, не взирая на всю пафосность, можно смело назвать «Сільський гламур». Его, к слову, также отключали от электрики за долги застройщика.

Всем известна история, когда «Статус» продал квартиры в новостройке, после окончания строительства туда заселились жильцы, а затем… компания достроила еще три внеплановых этажа! Вы спросите: а разве так можно? Стрихарскому – можно. Сегодня компания продает квартиры в следующей очереди жилкомплекса «Ривьера» на «Славутиче». Что любопытно: уже после того, как была выгнана коробка дома, а большая часть квартир продана, застройщик вдруг поменял проект, решив перенести расположение котлов на кухне (в доме – индивидуальное газовое отопление). В итоге сквозь все этажи дома пробурили в перекрытиях огромную дыру для коммуникаций, котел буквально перегородил кухонное пространство. Менеджер отдела продаж пояснил: это – требование газового контроля. То есть, дом был построен без получения разрешений газовой конторы?! Да, так тоже можно.

В последней очереди «Олимпик-парка» вблизи метро «Бориспольская» строительство замерло на уровне первых этажей на момент начала войны. По прошествии девяти месяцев работы не возобновились – якобы власти запрещают. Но почему же они не запрещают работать и выполнять обязательства перед инвесторами иным строительным компаниям? Что любопытно: кормя инвесторов «завтраками» о возобновлении работ, в офисе продаж прекратили реализацию жилья в замороженном строительстве. Как скоро этот обьект переименуют в «Элита-центр-2» менеджеры по продажам не рассказывют. Впрочем, Стрихарский и на этот раз надеется вывернуться, как вывернулся он в трех уголовных делах о мошенничестве на строительстве двух домов на столичном районе Березняки.

Но жемчужиной всех обьектов «Статуса» безусловно является «Аура». Правда в гугл она значится как ЖК «Храм». А в рекламных проспектах компания называет его жилищно-храмовый комплекс.

Да, порой нечистоплотные застройщик используют такую схему в паре с коррумпированными попами. На земле, отведенной под возведение церкви, лепят многоэтажку. Но Стрихарский превзошел в этом искусстве всех! С нарушением всех возможных норм, на склоне около оживленной трассы и буквально перед входом в метро начато строительство трех 25-этажных небоскребов. А в центре, как изображено в рекламных буклетах, расположится церковь. Изначально озвучивались дома в 10 этажей, но по факту фундамент – под 25, да и последние рекламные картинки подтверждают, что продавать будут 25-этажки. Естественно, никакой церкви не будет, а та церквушка, что прилепилась рядом со стройплощадкой, возможно останется, но не факт. И вообще не факт, что это церковно-жилищное строительство завершат. Строители там не появляются.

Прогуляйтесь вдоль жилкомплекса «Ривьера», что на «Славутиче» и вы обнаружите тротуары шириной полметра (остальное «украдено» ограждением коммерческого садика). На фронтоне дома, смотрящего на выезд с Южного моста (прекрасная и дорогая рекламная площадка) изначально был повешен рекламный баннер «Статус-групп». Ежегодно жильцы могли продавать эту площадку за сотни тысяч гривен и покрывать большую часть расходов на содержание дома. Но никто никому ничего не платит. И это тоже одна из причин, почему Стрихарский не позволял инвесторам создать ОСББ.

Что любопытно: едва стройку, а вместе с ней и заселенные дома отключили от электропитания, народ начал не на шутку роптать, как вдруг за несколько часов проблема была решена: электрики «Статус-групп» поковырялись в щитовой и – о, чудо! – свет в доме появился. То есть, все эти годы застройщик сознательно врал, утверждая, что сданный дом нельзя подключить к электросети минуя стройку. И накопившиеся долги по электроэнергии оказывается платить не обязательно. Тем более, что это долги не жильцов, а компании.

В ходе скандала вскрылся прелюбопытный факт: ООО «Статус буд-2», с которым инвесторы ЖК «Ривьера» заключали договоры о строительстве, по состоянию на 2 ноября 2022 года прекратило свое существование! Чудеса, да и только: компанию с долгами по оплате просто закрыли, не запустив процедуру банкротства! Возможно ли такое? Оказывается – возможно, если владелец компании – нардеп от правящей партии.

Так кому же тогда призывает выплатить доги Стрихарский и его группа поддержки?.. Ну, мы-то догадываемся кому. Остается открытым вопрос: зачем? Лоббисты «Статус-групп» из числа жильцов объясняют это просто: чтобы зажить по-человечески, без Стрихарского. Но предлагают они это сделать по образцу крепостных, которые должны выкупить у барина свою свободу, покрыв его долги и простив все недоделки в доме. Однако, есть и второй путь – поставить хамло на место. Тех полмиллиона гривен, которые вымогает Стрихарский, достаточно, дабы нанять нормального адвоката и засудить мошеника с депутатским удостоверением. Впрочем, до этого может и не дойти. Просто следует предупредить Стрихарского о такой перспективе. Хоть он и не большого ума, но инстинкт самовживания подскажет: расстанься с людьми по закону – тебе же дешевле выйдет.

Что ж, после всего вышеизложенного, остается только поближе познакомить читателя с творцом этого строительного беспредела – девелопером и народным избранником, которому светит в нашей стране большое будущее. Если, конечно, он не встанет на лыжи с деньгами инвесторов своих многочисленных строительных объектов. Увы, такие признаки проявляются. Но, но будем спешить с выводами и опишем боевой и трудовой путь г-на Стрихарского в заключительной части нашего повествования.

Окончание следует

часть 1