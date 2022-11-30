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Німці нарешті визнали свою провину у нападі росії на Україну
30 ноября 2022 | 10:17
Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію Росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомляє "Європейська правда", про це Бушманн сказав у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн "Групи семи" у вівторок.
"З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію "Північного потоку-2" після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок – дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", – заявив він.
Цитата Бушманна була також поширена на сторінці міністерства юстиції Німеччини у Twitter
Глава німецького Мін’юсту не вперше публічно критикує рішення про будівництво "Північного потоку-2". У жовтні він висловив думку, що політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.
Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.
Сама ж Ангела Меркель казала, що не вважає хибним своє рішення дозволити будівництво "Північного потоку-2" і що це поставило Україну в більш вразливу позицію щодо Росії.
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