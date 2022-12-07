Российские вояки ведут огонь на поражение в российских городах

Обстоятельства происшествия уточняются. Северьянов работал в "Известиях", ездил на оккупированные территории Украины, получал награду от Путина.

После начала вторжения в числе других заключённых откликнулся на призыв куратора ЧВК Пригожина и отправился на фронт воевать в составе «Вагнера».

По данным издания, 38-летний Павел Николин был осужден в 2016 году за ограбление офисов микрозаймов. Содержался в уфимской ИК-4.

Дезертиром, открывшим огонь по полицейским, и которого удалось задержать сегодня в российском Новошахтинске, оказался наёмник ЧВК "Вагнер", сообщает российский телеграмм-канал Baza.

За два дня - два случая стрельбы.