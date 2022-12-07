ТЕМА

Российские вояки ведут огонь на поражение в российских городах

07 декабря 2022 | 10:58

За два дня - два случая стрельбы.


Дезертиром, открывшим огонь по полицейским, и которого удалось задержать сегодня в российском Новошахтинске, оказался наёмник ЧВК "Вагнер", сообщает российский телеграмм-канал Baza.
По данным издания, 38-летний Павел Николин был осужден в 2016 году за ограбление офисов микрозаймов. Содержался в уфимской ИК-4.
После начала вторжения в числе других заключённых откликнулся на призыв куратора ЧВК Пригожина и отправился на фронт воевать в составе «Вагнера».
 
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Российский военкор Родион Северьянов открыл стрельбу в Петербурге. Он задержан, сообщают российские СМИ.
Обстоятельства происшествия уточняются. Северьянов работал в "Известиях", ездил на оккупированные территории Украины, получал награду от Путина.


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