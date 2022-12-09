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Рада планує посилити покарання за дизертирство
09 декабря 2022 | 12:03
У Верховній раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується посилити покарання для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Про це пише РБК-Україна з посиланням на проєкт закону.
Автори законопроєкту пропонують встановити безальтернативні механізми покарання й загалом внести зміни до статей 69 та 75 КК України щодо виключення можливості призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, та звільнення від відбування покарання з випробуванням за самовільне залишення військової частини.
Також пропонується підвищити покарання й за вчинення військових адміністративних правопорушень.
"Самовільне залишення військовослужбовцем військової частини або місця служби вчинене в умовах воєнного стану або бойовій обстановці, незалежно від строку продовжуваності вчинення таких дій, містить склад кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України та виключає адміністративну відповідальність передбачену статтею 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначається в законопроєкті.
Автори переконані у тому, що м'якість покарання судової системи моделює негативну поведінку серед військовослужбовців й нівелює принцип невідворотності справедливого покарання.
Нагадаємо, РБК-Україна писало також й про те, що у Раді запропонували ввести огляд серед військовослужбовців на алкогольне та наркотичне сп’яніння.
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