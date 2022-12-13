Профспілковий бог вкрав 230 (!) об'єктів нерухомості. Їх вилучили

13 декабря 2022 | 11:19

СБУ затримала Віктора Саєнка, заступника голови ФПУ. Нібито Саєнко незаконно приватизував майна профспілок на 25 млрд. гривень. На сайті СБУ вказується, що профспілковий ватажок був лише частиною схеми, за якої колишні чиновники КМДА через ФПУ приватизовували державну нерухомість.

"СБУ затримала «сірого кардинала» українських профспілок, яка незаконно приватизував санаторії на 25 млрд (!) гривень.

Наразі всі 230 об'єктів повернуто державі, а любителя баз відпочинку затримано. За даними наших джерел, це Віктор Саєнко, заступник голови Федерації профспілок України. А за сумісництвом – власник мережі стрип-клубів «Носорог», елітної яхти, розкішного автопарку та купи нерухомості. Чекаємо на нові подробиці від СБУ про деталі роботи профспілкових схем". Взято на "Київ оперативний"

От що пише СБУ:

"Кіберфахівці СБУ задокументували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України.

У результаті системної оперативної-слідчої роботи встановлено, що до організації оборудки причетний заступник Голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

Вони займались незаконним «виведенням» з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків.

Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи.

Завдяки реагуванню СБУ вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.

За даними слідства, «схема» полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти.

Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Наразі топчиновнику профспілок повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.