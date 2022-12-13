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У Мелітополі знищено керівний склад 58 армії окупантів
13 декабря 2022 | 19:40
Крім того, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника, - повідомляє Генштаб ЗСУ.
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