ТЕМА

Поломки на российском "Союзе" угрожают всем, кто находится на МКС

18 декабря 2022 | 09:30

Сегодня на станции 9 человек, россиян - двое.


Сообщается, что ситуация с возвращаемым кораблем «Союз» настолько критична, что вероятность катастрофы при возвращении на нем оценивается в 90 процентов. При этом сегодня на МКС находится девять человек. Для отправки запасного корабля «Роскосмосу» потребуется не менее месяца, но это самый оптимистичный срок, в реальности он может быть больше. Достаточно ли запасов еды, воды и воздуха на станции для такого числа людей, неизвестно. «Роскосмос» ничего вразумительного по ситуации не говорит за исключением сакраментального «всё идёт по плану».

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© фото: УНИАН

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