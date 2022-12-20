В россии осудили за нелюбовь к вобле

20 декабря 2022 | 11:05

Суд оштрафовал на 30 тыс рублей за дискредитацию армии жительницу Тюмени, которая в сентябре написала на асфальте "нет в***е" и поясняла, что потому что не любит воблу.

Сначала суд прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения, но областной суд по жалобе полиции отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.



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