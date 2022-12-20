ТЕМА

В россии осудили за нелюбовь к вобле

20 декабря 2022 | 11:05

Суд оштрафовал на 30 тыс рублей за дискредитацию армии жительницу Тюмени, которая в сентябре написала на асфальте "нет в***е" и поясняла, что потому что не любит воблу.


Сначала суд прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения, но областной суд по жалобе полиции отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100