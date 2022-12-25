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Данілов: бавовни на росії буде більше
25 декабря 2022 | 13:13
РФ має переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону. "Я попереджав, що "бавовна" на Росії буде наростати й вона буде з кожним днем все більше та більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія. Треба чемно поводитися стосовно цивілізованого суспільства, і все у вас буде добре", - зазначив посадовець.
Данілов також порекомендував країні-агресору переглянути свою політику та перестати розпочинати війни. "Якщо ви будете надалі проводити таку політику, як ви зараз обрали, то повірте, буде вибухати не тільки там, а ще й багато в інших містах, і як то кажуть, мало їм не буде точно", - наголосив секретар РНБО.
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