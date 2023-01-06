На россии решили подоить лидеров рынков

06 января 2023 | 18:50

Россия готовит одноразовый сбор с крупного бизнеса из-за нехватки денег на войну.

По данным Bloomberg, российское правительство из-за проблем с государственным бюджетом для финансирования войны собирается увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес. Премьер Мишустин предлагает провести "мобилизацию доходов", собрав единовременные выплаты с производителей угля и удобрений. Также предлагаются высокие дивиденды из государственных российских компаний – не менее 50% чистой прибыли. По крайней мере, часть денег, которые хотят собрать из крупного бизнеса, пойдет на покрытие военных расходов. Решение о размере дивидендов или единовременном сборе еще не принято: сумма будет зависеть от итоговых показателей бюджета за весь 2022 год. Кроме того, предполагается выделение 175 млрд. рублей ($2,4 млрд.) на организацию депортации 100 тыс. человек из Херсонской области. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует о том, что Россия не очень-то надеется на возвращение территорий, откуда их выбила украинская армия осенью 2022 года.



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