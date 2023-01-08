ТЕМА

Москва с Сирией идут на подтанцовку к Турции

08 января 2023 | 18:39 , Анатолий Несмиян

На среду в Москве запланирована встреча министров иностранных дел Турции, Сирии и России, - сообщает Asharq al-Awsat.


Турки куют железо, пока оно горячее. Газпром отчаянно нуждается в двух дополнительных нитках Турецкого потока-2. Отчаяние можно измерять по переговорам о скидке, которую Турция намерена получить за продаваемые ей объемы газа - «не менее 25 процентов» - и об отсрочке платежей за поставляемый газ минимум на год. Условия самые что ни на есть шоколадные, но туркам и этого мало. Помимо чисто газовых требований в ход идут политические и военные. Турки увязывают в один пакет требование, чтобы Асад и Россия обезопасили Турцию от сирийских курдов. Как? Это ваши проблемы, парни. От Асада требуют ликвидации курдской автономии, от Кремля - пресечения американо-курдских отношений, когда американцы обучают курдов в своих лагерях. Точнее, лагеря формально курдские, но инструкторы - американские. Как именно Кремль будет это делать, турок не заботит. Это их условие. Вначале это условие было поставлено на встрече министров обороны Турции, России и Сирии, теперь эту же тему будут обсуждать министры иностранных дел. Ну не скидку же на газ им обсуждать, не так ли? Фактически теперь и Асад, и Россия будут на подряде у турок в решении их проблемы. До такого унижения, как бегать на подтанцовках у Стамбула, пожалуй, за всю свою историю Россия еще не опускалась. Хотя при нынешних нет такого дна, которое нельзя было бы пробить…

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) під час зйомок свого нового ток-шоу, в Києві, 10 вересня 2008 р. За сюжетом Шоу Вєрки Сердючки Вєрка з мамою виступають в ролі привітних господинь, випитуючи у гостей найцікавіші новини. Тепер співачка запрошуватиме гостей до шикарного заміського будинку. Фото Сергія Светлицького

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100