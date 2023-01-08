Москва с Сирией идут на подтанцовку к Турции

08 января 2023 | 18:39 , Анатолий Несмиян

На среду в Москве запланирована встреча министров иностранных дел Турции, Сирии и России, - сообщает Asharq al-Awsat.

Турки куют железо, пока оно горячее. Газпром отчаянно нуждается в двух дополнительных нитках Турецкого потока-2. Отчаяние можно измерять по переговорам о скидке, которую Турция намерена получить за продаваемые ей объемы газа - «не менее 25 процентов» - и об отсрочке платежей за поставляемый газ минимум на год. Условия самые что ни на есть шоколадные, но туркам и этого мало. Помимо чисто газовых требований в ход идут политические и военные. Турки увязывают в один пакет требование, чтобы Асад и Россия обезопасили Турцию от сирийских курдов. Как? Это ваши проблемы, парни. От Асада требуют ликвидации курдской автономии, от Кремля - пресечения американо-курдских отношений, когда американцы обучают курдов в своих лагерях. Точнее, лагеря формально курдские, но инструкторы - американские. Как именно Кремль будет это делать, турок не заботит. Это их условие. Вначале это условие было поставлено на встрече министров обороны Турции, России и Сирии, теперь эту же тему будут обсуждать министры иностранных дел. Ну не скидку же на газ им обсуждать, не так ли? Фактически теперь и Асад, и Россия будут на подряде у турок в решении их проблемы. До такого унижения, как бегать на подтанцовках у Стамбула, пожалуй, за всю свою историю Россия еще не опускалась. Хотя при нынешних нет такого дна, которое нельзя было бы пробить…



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :