Наступні 24 години у Соледарі будуть критичними, - українські військові

11 января 2023 | 20:44

Вони повідомили CNN із Соледара, що залишилися у місті, але ситуація «дуже складна».

«Тут важко, але ми живіші, ніж будь-хто інший. Не вірте тому, що кажуть окупанти. Ми тримаємось там. Хоча практично самостійно», - сказав у текстовому повідомленні військовий, ім'я якого CNN не називає з міркувань безпеки.

Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що, якщо найближчі українські частини утримають свої позиції, його підрозділ зможе безпечно відступити, бо росіяни глушать зв'язок, що надзвичайно ускладнює координацію.