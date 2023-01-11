ТЕМА

Наступні 24 години у Соледарі будуть критичними, - українські військові

11 января 2023 | 20:44

Вони повідомили CNN із Соледара, що залишилися у місті, але ситуація «дуже складна».


«Тут важко, але ми живіші, ніж будь-хто інший. Не вірте тому, що кажуть окупанти. Ми тримаємось там. Хоча практично самостійно», - сказав у текстовому повідомленні військовий, ім'я якого CNN не називає з міркувань безпеки. 

Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що, якщо найближчі українські частини утримають свої позиції, його підрозділ зможе безпечно відступити, бо росіяни глушать зв'язок, що надзвичайно ускладнює координацію.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Irving Penn
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100