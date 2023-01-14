ИноСМИ воспринимают Нацтелемарафон скорее как пропаганду, чем источник информации

14 января 2023 | 14:17

Иностранные журналисты в Украине заявляют, что либо не знают о телемарафоне "Единые новости", либо не используют его как источник информации для профессиональных целей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Согласно аналитическому отчету по результатам опроса, 58% опрошенных журналистов указали, что вообще не знают о телемарафоне "Единые новости".



Среди тех сотрудников СМИ, которые были знакомы с проектом информационного телемарафона, только единицы смотрели его более или менее регулярно, и ни один не отметил, что использовал его как источник информации для профессиональных целей.



"Среди основных недостатков отмечали то, что в контенте пропаганда часто перевешивает над информацией, недостаточно качественный отбор гостей в студии. Также респондентов тревожит цензура в марафоне — отсутствие среди участников представителей оппозиционных каналов и гостей с альтернативным мнением, контроль над проектом со стороны Офиса президента. Также отмечали сравнительно низкое качество неинформационных программ", - говорится в отчете.



Среди преимуществ респонденты отмечали то, что марафон является важным официальным источником информации для украинцев и благодаря участию нескольких телеканалов может охватить и донести информацию для гораздо большей аудитории.



Опрос проводился в сентябре-декабре 2022 года.