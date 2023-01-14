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Україна налагодила виробництво ефективних мін
14 января 2023 | 18:24
На фронт уже надійшли перші партії осколкових мін для артилерії калібру 82 мм, виробництво яких «Укроборонпром» розгорнув за кордоном, на потужностях однієї з країн НАТО.
Про це повідомила речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад на брифінгу в Медіацентрі Україна.
«Ми вже встигли відвантажити нашим захисникам та захисницям перші партії. Йдеться вже про десятки тисяч цих мін, які поїхали на передову. Я більш ніж переконана, що вони вже знайшли своє бойове застосування», — сказала речниця.
За її словами, наразі «Укроборонпром» працює над нарощенням обсягів виробництва цієї 82-мм міни для того, щоб повністю покривати потреби Збройних сил у цьому типі боєприпасів.
Речниця зазначила, що виготовлення власної 82-мм осколкової міни Україна налагодила вперше за 31 рік незалежності. Щоб убезпечити виробничий цикл і трудові колективи, виробництво розгорнули на потужностях однієї з країн НАТО.
У концерні запевняють, що ці вдосконалені міни «в рази» кращі за штатні. Кількість осколків у покращених мінах у 2-2,5 раза більша за стандарт.
Стандарт передбачає, що під час розриву штатної міни ціль на відстані 5 метрів мають уразити щонайменше 198 осколків, на відстані 10 метрів — 70 осколків, а на відстані 15 метрів — 41 осколок. Проте в удосконаленої міни цей показник становить 460, 140 та 69 осколків відповідно, стверджує «Укроборонпром».
Артилерійська осколкова міна 82 мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4,5 кілометра.
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