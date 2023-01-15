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Чем воевать и кто виноват?
15 января 2023 | 12:35 , Олег Ельцов. ТЕМА
Арестович по горячим следам сам придумал историю о том, что ракета, снесшая подъезд дома в Днепре, была поражена ПВО или ему кто-то об этом сказал перед эфиром? Судя по тому, что уже рано утром появилось опровержение МО: мы вообще ни одной ракеты такого типа не сбили, выходит – выдумал. Хотя меня мучат смутные сомнения в том, что Арестович сознательно соврал: либо ему это кто-то сообщил, причем кто-то из официальных лиц, либо он самоубийца.
А почему это вызвало такое возмущение? Тут все собрались спецы из ПВО и знает что и как ПВО сбивает? Такое невозможно? Еще как возможно. В нескольких кварталах от моего дома сбитая ПВО ракета упала на крышу высотки: погибла женщина – заслуженная артистка из киевского театра. По всем окрестностям – в жилых домах, в школе и садике повылетали стекла, я сам осколки собирал. А до этого, копая на газонах своего массива окопы, находил в траве увесистые стальные кубики с очень острыми гранями. Это, между прочим, поражающие элементы ракеты С-300 – их в боеголовке основной ракеты нашего ПВО многие тысячи. Они сыпались с неба на жилой массив как град. Каждая такая «градина» гарантированно убьет человека при попадании. Это лотерея.
За окном – война, если вы не заметили. И нет ни одной точки в Украине, стопроцентно защищенной от вражеских ракет. Да, ракеты и дальше будут прилетать и порой поражать ТЭЦ, военные объекты и жилые дома, где живут старики, дети и их родители. И нет такого чудо-оружия, которое могло бы нас защитить от этой беды на 100%. На 66% - могут. Нет ни у нас, ни у партнеров другого. Не изобрели. А то, что изобретено – в большом дефиците. Поинтересуйтесь запасами танков, ПВО и прочих орудий убийства у локомотива ЕС и «обиженной колбасы» Германии: если бы россияне, как планировали, взяли Украину за неделю, то Германию они взяли бы за пару дней: там некому и нечем воевать.
Но что нам сытая Европа: самим бы выжить. Мы-то, наблюдая за озверением орды за поребриком, исправно к войне приготовились? «Укроборонпром» на днях рапортовал, что мы освоили производство мин – на производственных мощностях партнеров. То есть просто платим (или за нас платят) зарубежному производителю. Месяцем раньше сообщали, что якобы мы наладили производство снарядов двух дефицитных калибров. На десятом месяце войны…
А что там с патронами? Единственный патронный завод остался в Луганске в 2014 году. С тех пор велись перманентные разговоры о том, что надо бы построить патронный заводик. За несколько месяцев до войны даже сообщали что канадцы готовы построить где-то под Житомиром. Построили? Пусть нам Наем расскажет о достижениях «Укроборонпрома», который все реформируют, а тем временем министр обороны призывает частный бизнес вложиться в строительство патронного завода.
Может «Укроборонпром» за восемь лет наладил столь необходимые армии беспилотники? На днях сообщили, что разработка первого беспилотника достигла той стадии, когда о нем говорить нельзя. Потому что все так плохо или потому что завтра он полетит на Москву? Ну, пока за поребрик запускаем беспилотные самолеты-мишени 50-летней давности…
Пусть Лещенко, сочиняющий спичи для президента, хоть намекнет нам о том, что там с «оружием возмездия» - всеми этими уже десяток лет как «перспективными проектами» ракетного оружия среднего и дальнего радиуса действия. Или надеетесь, что народ еще немного сбросится и Притула втридорога где-то купит?..
Вы чем воевать и побеждать собираетесь, черчили доморощенные? Что вы конкретно сделали, кроме воззваний к партнерам дать больше танков и ПВО? Восемь лет конфликта на востоке, год тотальной войны: где национальное оружие?! Где новые разработки в серийном производстве?
Путин именно на вас и рассчитывает, устроив войну на выживание. У него людской ресурс неограничен. За 30 лет он подготовил многомиллионную армию зомби, оружие - хоть и дерьмовенькое, зато завались. А наши партнеры при всем уважении преследуют свои интересы – за нас воевать не станут и оружием не завалят. Все сами должны: гибнуть сами, вооружения производить. Гибнуть – получается, чем воевать – не получается.
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