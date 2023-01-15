ТЕМА

США готовы завалить Европу газом

15 января 2023 | 23:19

Основа - долгосрочная, цена - сказочная.


Надежды Газпрома вернуться на европейский рынок ппиближаются к нулю. Готовы обеспечить поставку газа в Европу по цене около $380 за тысячу кубов, но для этого нужно заключить долгосрочные контракты, заявил глава американского производителя газа EQT Тоби Райс.

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