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США готовы завалить Европу газом
15 января 2023 | 23:19
Основа - долгосрочная, цена - сказочная.
Надежды Газпрома вернуться на европейский рынок ппиближаются к нулю. Готовы обеспечить поставку газа в Европу по цене около $380 за тысячу кубов, но для этого нужно заключить долгосрочные контракты, заявил глава американского производителя газа EQT Тоби Райс.
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