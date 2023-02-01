США собирают для нас еще вооружений на пару миллиардов

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в него впервые могут войти ракеты большей дальности (Рейтер)

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