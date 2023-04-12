Поплавський вирішив. що з "Кулька" його не виноситимуть вперед ногами

Поплавський каже, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою Вченої ради і допомагати.

“21 квітня – 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста: своєчасно піти зі сцени під оплески! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати”, – написав Поплавський.

“Завжди має бути межа і почуття міри. Університет майбутнього – це моя мрія, яку ми реалізовуємо разом з командою. Я бажаю кожному пройти свій український шлях. Власним прикладом доводжу, що в житті немає нічого неможливого!” – додав співочий ректор.