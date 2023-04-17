Позвольте помереть

17 апреля 2023 | 10:49 , Олег Ельцов. ТЕМА

Скучно. Все друзья-товарищи-собутыльники куда-то растерялись. Успокаиваешь себя: они стали скучными и выжили из ума. А иной раз мучают сомнения: может это про тебя все: характер испортился, желание спорить, общаться и кому-то что-то доказывать пропало… Но иногда ведь чисто физиологически требуется живое общение не только с собакой и членами семьи. Доброе слово – оно не только собаке породы корги приятно.

И не взирая на приобретенную с годами мудрость и пофигизм порой свербит любопытство: что о тебе думают окружающие? Ну, если по-чесноку, тебе давно известно, что они о тебе вообще не думают. Никому ты нафиг не нужен. А корги рад тебе лишь когда собираешься с ним гулять и когда сыпешь корм в миску. Поэтому если вы постите фото безвременно покинувшего вас попугайчика или хомячка, то нерезкое фото этого существа лакают единственно в надежде, что вы тоже лайкните, когда сдохнет облезшая кошка френда. И вообще: у многих на попугаев и хомяков аллергия. Так что каждый лайк под их фото – это уже подвиг, цените лайки друзей.

Но, признайтесь, каждый хоть раз в году представляет как будут проходить его похороны, как усопший будет смотреться в гробу. Особенно это волнует представителей женского пола и, по нынешней моде – тех, кто осознает себя женщиной. Фантазия рисует благостную картину: вот дожившие до вашей кончины старперы скорбно собираются, чтобы со скупой слезой рассказывать как жишь они вас любили и какой жишь вы незаменимый, а утрата невосполнима и всем им хочется прилечь рядом с вами как можно скорее. Но вместо этого они начнут набухиваться понемногу, жрать кутю и холодец в то время, как вы лежите такой холодный и неприкаянный. Но и вам уже будет пофиг что там они пьют и говорят, а им пофиг что вы можете про них подумать, тем более, что уже не можете.

Повезло Аркадию Бабченко. Его на всю страну объявили умершим, народ начал готовить фото усопшего в траурной рамке, активная общественность проклинала безжалостных убийц, знакомые и не очень делились воспоминаниями о падшем герое, славословили безвременно ушедшего, а друг Муждабаев привселюдно пустил слезу на камеру… Все было эстетично и трогательно.

Потом случилось воскрешение Аркадия в свете софитов. Ну, это было как-то бытово, православного человека этим делом не удивить. И все же: Аркадию было приятно, и масса людей продемонстрировала миру свои прекрасные порывы. Вин-вин, как говорится.

И вот тут меня осенило: а почему бы не сделать исключение правилом? Вот взять и провести через Верховную Раду закон, по которому каждому гражданину гарантировать право умереть, предположим, три или пять раз. Хуже от этого никому не будет, бюджетных ассигнований не потребует, а людям приятно.

Судите сами: на страничке в ФБ-Инстаграм-Тикток публикуете пост: то да се, имярек покинул нас безвременно, скорбим, полайкайте и разделите скорбь. Прощание тогда-то на такой-то аллейке такого-то погоста. И можно даже запостить фото свидетельства о смерти, чтобы никто не заподозрил подвоха. К тому же посты с картинками щедрее лайкают. А справку о смерти вам обязаны выдать по первому требованию в соответствии с законом о многократной смерти.

Фрэнды, конечно, могут заподозрить, что это разводняк, что закон теперь позволяет умирать когда попало кому попало. Но ведь никто не знает точно: по настоящему вы померли или впонарошку.

И вот наступает торжественный момент: вы – гробу в любимом бежевом костюме и в роскошном галстуке, не разу не одеванном после покупки в Италии. В случае. Если речь о покойнице – она элегантно возлежит во гробу в соотвествующем моменту строгом облегающем платье. Макияж выгодно подчеркивает благородные черты покойного… Рядом – подушка с орденами и почетные грамоты профкома, какая-нибудь черно-белая фотография со студенческих времен, когда вы еще не превратились в лысого пузатого козла с тремя подбородками…

Нескончаемая череда людей усыпает гроб дорогими букетами с четным числом растений. Вы узнаете из речей, что собравшиеся всегда были преисполнены к вам тайной любви и восторга… Дамы всхлипывают, тушь течет. Не чокаясь выпивают, несут в курилки свои скорбные лица, до конца не осознавая всю тяжесть потери. Потом коллектив скорбящих разбивается на подвыпившие группки по интересам и степени знакомства с покойником, начинают вспоминать забавные истории из прошлой жизни, когда и покойник был огурцом и они все прекрасны как афродиты и апполоны.

Тем времени у вас затекают члены от лежания в гробу, хочется почесаться и выпить со всеми. Вы знаете, что всем на вас наплевать, но по крайней мере те, что пришли, не посчитали оскорбительным появиться на вашем последнем шоу. А может им больше и сходить некуда или выпить не на что. Ну и то хорошо.

И вот вы, скрипя досками гроба, вылазите из своего убежища, разминаете чресла, оцениваете открывшуюся картину. Пара чувствительных дам с глухим стуком оказывается на полу. Кто-то непременно матернется. В целом картина будет замечательная. И вот этот момент вашего выхода из гроба – он ключевой. Тут все нужно продумать и подготовить свое выступление. Важна каждая фраза, каждый жест. У вас – два принципиально разных сценария поведения. По первому из них вы одарите собравшихся самой очаровательной своей улыбкой, всех поблагодарите и признаетесь в неизменной любви до гроба (извинитесь за натурализм). Далее извлечете из кармана своего бежевого костюма бутылочку отличного односолодового, припасенного для такого случая и присоединитесь к всеобщей пьянке и празднеству единения душь.

По второму сценарию, который больше подойдет для лиц скандальных, с характером, испорченным возрастом и недугами, следует огласить долгий перечень претензий и разоблачений в адрес тех, кто только что признавался к любви к мертвому герою. Вы вспомните все: невозвращенные долги, крупные и мелкие подлянки, кто и где распускал про вас сплетни, кто подсиживал по службе, кто уводил ваших женщин и желал вашей смерти. Не дождетесь, сволочи!! Скандал, а лучше легкая драка без членовредительства с учетом физического состояния собравшихся, станут ярким завершением этого скорбного дня.

Впрочем, не надейтесь с неизменным успехом повторять это шоу, использовав все пять смертей, отведенные вам законом. Не ровен час, следующий раз окажется последним, и вы уже не сможете восстать из гроба и сказать все, что думаете этим мерзким особам, о чем мечтали всю свою мучительную беспросветную жизнь. Да и тех, кому сможете адресовать свои проклятья может не оказаться в живых.

Спешите жить и умирать.