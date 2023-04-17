ТЕМА

SpaceX перенесла исторический полет Starship за 40 секунд до старта

17 апреля 2023 | 16:24

Следующая попытка - через двое суток.


Долгожданный запуск ракеты Starship компании SpaceX был отложен. Корабль полностью заправят и спустят горючее из-за проблемы с клапаном с нагнетанием давления. Запуск, который был запланирован на 17 апреля, был отложен из-за непредвиденных технических проблем, согласно заявлению Илона Маска.



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