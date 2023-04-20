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В Іспанії помітили персону дуже схожу на Ганьку Герман
20 апреля 2023 | 15:12
Про це у Telegram-каналі повідомив громадський активіст Сергій Стерненко.
Ймовірно, що саме вона перебуває в Іспанії. Жінку зі світлим волоссям, у якій впізнали колишню регіоналку зустріли в продуктовому магазині іспанського міста Бенідорм на узбережжі Середземного моря.
В коментарях користувачі також здивовані тим, що колишня соратниця проросійського президента Януковича втекла від війни не до свого колишнього шефа та інших регіоналів, які переховуються в Росії, а обрала західний напрямок.
Раніше українські ЗМІ повідомляли, що Ганна Герман нібито була у травні 2022 року в Києві на похороні президента Леоніда Кравчука.
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