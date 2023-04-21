ТЕМА

Российский самолет уронил бомбу на Воронеж

21 апреля 2023 | 07:58


«Будем бомбить Воронеж» перестало быть шуткой. «Нештатный» срыв авиабомбы с российского самолета привел к ее падению на улицу в Белгороде с последующим взрывом. Об этом заявили в российском министерстве обороны. Почему боевой самолет летел над российским областным центром, в минобороны пояснять не стали.

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