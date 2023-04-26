Південна Африка не планує виходити з Міжнародного кримінального суду.

26 апреля 2023 | 16:46

Нещодавно лідер країни заявив, що ПАР вийе зі складу МКС, який розшукує президнта РФ путіна.

В адміністрації президента заявили, що Сиріл Рамафоса просто обмовився через помилку в коментарі, повідомляє Agence France Presse.



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