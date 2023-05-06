ТЕМА

Зеков под Бахмутом заменят кадыровцами

06 мая 2023 | 13:17

Похоже, Пригожин не блефовал - он отводит своих недобитков из под Бахмута.


Пригожин сообщил, что связывается с представителями Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артемовске - РИА-новости.



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