ТЕМА

Поляки утверждают, что у них свалилась российская ракета

10 мая 2023 | 14:08


Польская радиостанция RMF FM утверждает, что найденная в апреле в лесу у Быдгоща ракета - это крылатая Х-55 российского производства.

К такому выводу пришли эксперты Технического института авиационных войск, сообщает радиостанция.



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