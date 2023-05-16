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ИИ загнали в рамки закона
16 мая 2023 | 08:39
Европарламент принял первые в мире правила под названием AI Act для ИИ AI Act — запрещает использование систем ИИ, представляющих неприемлемый уровень риска для безопасности людей. В эту категорию входят системы, которые используют манипулятивные методы, направленные на подсознательное влияние и уязвимости людей, а также системы, используемые для социальной оценки. Парламент также уточнил список практик, запрещённых для искусственного интеллекта. В него вошли: • использование систем удаленного биометрического распознавания, за исключением случаев, связанных с преследованием серьезных преступлений и только после судебного разрешения; • использование систем биометрической категоризации, основанной на таких данных как: пол, раса, этническая принадлежность, статус гражданства, религия и политическая ориентация; • использование прогнозирующих полицейских систем, основанных на профилировании, местоположении или прошлом криминальном поведении; • использование систем распознавания эмоций в правоохранительных органах, пограничных службах, на рабочих местах и в учебных заведениях; • извлечение биометрических данных из соцсетей или видеозаписей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц, так как это нарушает права человека и право на неприкосновенность частной жизни.
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[10.05.2023]
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