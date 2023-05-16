ТЕМА

США могут признать россию спонсором терроризма

16 мая 2023 | 23:02

Россия огрызается.


Блинкен не исключил возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма.  В Москве предупреждают: реализация такой инициативы приведет к жестким ответным действиям.



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