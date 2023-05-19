Кличка закликали скасувати закупівлю Тoyota Camry для чиновників

19 мая 2023 | 08:37

Депутатський корпус столичної міськради попросив мера Києва Віталія Кличка скасувати закупівлю 17 автомобілів Toyota Camry, яку здійснює КП “АТП КМДА”, і за можливості направити передбачені на це кошти – близько 20 млн гривень – на закупівлю транспортних засобів для потреб армії. Народні обранці вважають, що міська влада в умовах війни не має права розпоряджатися бюджетними коштами саме таким чином – для комфортного перевезення чиновників. Очільник міста таку ситуацію поки що не прокоментував, але пообіцяв вже наступного тижня надати депутатам відповідь