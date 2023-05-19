Ціна на газ падає до рекордни позначок

19 мая 2023 | 15:56

Падіння котирувань «блакитного палива» усього за останню добу під час торгів досягало майже 7%.

У четвер вона опускалась на нідерландській TTF на рівень нижче 30 євро за мегават-годину (333 - 334 долари за 1 тисячу кубометрів).

Востаннє такі ціни спостерігались у червні 2021 року.

Порівняно з піком, досягнутим у перші місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну – газ подешевшав у Європі в 11,4 рази (!!!).