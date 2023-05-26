Нові деталі про підбитий корабель «Іван Хурс».

26 мая 2023 | 10:08 , ТГК Цаплієнка

Російські джерела повідомляють, що аналоговий розвідувальний корабель отримав серйозне пошкодження корпусу та обладнання.

Його ремонт займе щонайменше півроку. Пишуть, є загиблі. Рятувальне судно ВМС Росії зараз транспортує уражений корабель до Новоросійська. Швидкість 0.8 вузлів. Корабель «Іван Хурс» є, по суті, великою морською станцією радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби. Мав допомагати росіянам збивати «Storm Shadow», HIMARS, ATACMS. Питання, як цей військовий корабель, в порушення доктрини Монтре, пройшов через Босфор.



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