|
Відремонтовано близько 70% пошкоджених обстрілами енергооб'єктів
30 мая 2023 | 08:41
На відновлення вся енергетична галузь у найближчі роки потребує $5,7 млрд.
Наразі в Україні фахівці відновили близько 70% пошкоджених енергообʼєктів.
Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Наше завдання – відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими. Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів. Це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення, але система передачі електроенергії працює", - сказав Кудрицький.
Він зауважив, що відновлювати енергосистему в тому вигляді, який вона мала до війни, не будуть. "Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти", - сказав глава Укренерго.
Через російське повномасштабне вторгнення енергосистема України втратила близько 40–50% потужностей. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів Укренерго, то через обстріли близько 43% активів було пошкоджено ракетами або дронами.
"Енергосистема пережила з жовтня 2022 року по березень 2023 року 15 ракетних та 18 дронових атак. Росіяни випустили більше 1200 ракет та дронів по енергетичних обʼєктах, 250 «прильотів» зазнали саме підстанції «Укренерго». Тому у складному становищі через пошкодження всі великі тепло- і гідроелектростанції, а також підстанції "Укренерго", - сказав Кудрицький.
Він додав, що згідно зі звітом уряду України, групи Світового банку, Єврокомісії та ООН, вся енергетична галузь у найближчі роки потребує $5,7 млрд. "Саме «Укренерго», за оцінкою експертів, які працювали над звітом, уже зараз на відновлення та захист обʼєктів необхідно приблизно $1 млрд", - сказав Кудрицький
Нагадаємо, за словами глави правління НЕК, в українській енергосистемі відчуватиметься певний брак енергії упродовж літніх місяців, а також протягом наступної зими.
Нещодавно одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії через російські обстріли.
также читайте
[26.05.2023]
|
по теме
Жінки частіше допомамагають ворогові аніж чоловіки
31. 05. 2023 | 13:17
У Києві поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.
Данілов відреагував на погрози Кадирова про "помсту у повному розумінні слова"
31. 05. 2023 | 10:38
План контрнаступу ЗСУ вражає — сенатор Ліндсі Грем
31. 05. 2023 | 10:35
План контрнаступу Збройних сил України вражає. Таку думку висловив американський сенатор Ліндсі Грем після нещодавнього візиту до Києва. Грем заявив, що президент Володимир Зеленський та його команда поінформували його про плани ЗСУ.
Російський аналогофнетний комплекс прогавив українські "мопеди"
31. 05. 2023 | 09:58
Впритул до Афіпського нафтопереробного заводу розташовані позиції 90-ої зенітної ракетної бригади РФ, яка у 2020 році з помпою отримала аналговнєтні "Бук-М3"
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»