Кабмін підняв тарифи на електроенергію для населення

30 мая 2023 | 16:36

З 1 червня тариф становитме 2,64 грн/кВт-г.

Зараз тариф для населення 1,42 грн/кВт-год при споживанні 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год якщо обсяги споживання перевищують цей показник.