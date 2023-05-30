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Кабмін підняв тарифи на електроенергію для населення
30 мая 2023 | 16:36
З 1 червня тариф становитме 2,64 грн/кВт-г.
Зараз тариф для населення 1,42 грн/кВт-год при споживанні 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год якщо обсяги споживання перевищують цей показник.
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