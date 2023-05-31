|
План контрнаступу ЗСУ вражає — сенатор Ліндсі Грем
31 мая 2023 | 10:35
План контрнаступу Збройних сил України вражає. Таку думку висловив американський сенатор Ліндсі Грем після нещодавнього візиту до Києва. Грем заявив, що президент Володимир Зеленський та його команда поінформували його про плани ЗСУ.
Він не став розголошувати жодні деталі щодо дати, часу або формату наступу, однак додав, що так звані формувальні операції — тобто удари, які розтягують російську оборону та руйнують плани москви — вже почалися. Отже, сам контрнаступ, ймовірно, стартує незабаром.
Грем вказав, що першочерговим завданням має бути «повернення певних стратегічних місць».
также читайте
[26.05.2023]
|
по теме
Жінки частіше допомамагають ворогові аніж чоловіки
31. 05. 2023 | 13:17
У Києві поліцейські викрили ще дев’ятьох громадян, які знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової атаки РФ на Київ, а потім виклали відео у соціальних мережах.
Данілов відреагував на погрози Кадирова про "помсту у повному розумінні слова"
31. 05. 2023 | 10:38
Російський аналогофнетний комплекс прогавив українські "мопеди"
31. 05. 2023 | 09:58
Впритул до Афіпського нафтопереробного заводу розташовані позиції 90-ої зенітної ракетної бригади РФ, яка у 2020 році з помпою отримала аналговнєтні "Бук-М3"
Кабмін підняв тарифи на електроенергію для населення
30. 05. 2023 | 16:36
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»