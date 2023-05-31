План контрнаступу ЗСУ вражає — сенатор Ліндсі Грем

31 мая 2023 | 10:35

План контрнаступу Збройних сил України вражає. Таку думку висловив американський сенатор Ліндсі Грем після нещодавнього візиту до Києва. Грем заявив, що президент Володимир Зеленський та його команда поінформували його про плани ЗСУ.

Росіян чекає неприємний сюрприз, коли розпочнеться український контрнаступ. Найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію сили з боку українців, — цитує сенатора Politico.

Він не став розголошувати жодні деталі щодо дати, часу або формату наступу, однак додав, що так звані формувальні операції — тобто удари, які розтягують російську оборону та руйнують плани москви — вже почалися. Отже, сам контрнаступ, ймовірно, стартує незабаром.

Грем вказав, що першочерговим завданням має бути «повернення певних стратегічних місць».